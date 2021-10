Ouverture du belvédère de Faaroa à Raiatea

Il est depuis quelques temps, l’un des sites touristiques les plus visités à Raiatea : le belvédère de Faaroa est désormais ouvert au public. Situé sur les hauteurs de la caldeira de Faaroa, il offre une vue panoramique sur l’intérieur du cratère de Raiatea et les crêtes qui l’entourent.

Le belvédère de Faaroa offre aux visiteurs une vue dégagée sur l’intérieur du cratère de Raiatea (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le site accueillait autrefois le pas de tir du ball trap. Aujourd’hui, c’est une aire totalement revisitée que le public pourra découvrir, avec différents aménagements. Les infrastructures neuves invitent les visiteurs admirer les lieux, tandis que des panneaux signalétiques informent sur l’environnement, la biodiversité végétale et animale et l’historique des lieux. Une zone de parking a également été aménagée pour accueillir les véhicules, les engins deux roues et les transports en commun.

Des places de parking ont été aménagées pour permettre aux familles et touristes de venir flâner (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les travaux ont été financés par le ministère du Tourisme et la commune de Taputapuatea, mais ce sont des élèves du collège de Faaroa qui en sont à l’initiative, comme l’explique Wilfrid Sidolle, leur professeur : “c’était en 2017 à travers un projet interdisciplinaire que j’avais mené avec une collègue de mathématiques et un collègue de technologie. On avait décidé de mener un projet de découverte de certains secteurs de Faaroa avec certains élèves et on leur avait proposé de réfléchir à un aménagement. On était venu visiter le site et ils avaient trouvé qu’il était mal mis en valeur. Ils avaient mené tout un projet, fait des recherches, monté un dossier sur cet aménagement. Ils avaient proposé ça à la ministre du Tourisme qui était venue nous voir au collège et au conseil municipal de Taputapuatea. Et ça s’est fait comme ça. C’est complémentaire de tous les sites touristiques et familiaux qu’on veut mettre en place ici à Taputapuatea”.