Ouverture du 1er Village du Tiurai

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Cet événement organisé par le Service de l’artisanat traditionnel, en partenariat avec l’établissement Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture, a pour but, en cette période particulière, et suite à l’annulation du Heiva Rima’ī, de faire vivre les festivités du Heiva en donnant une visibilité aux acteurs de l’artisanat traditionnel.

Pour cette première édition, 32 artisans se relaieront dans le village pour mettre en lumière toute la richesse de leurs savoir-faire. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des créations uniques autour de 5 univers de l’artisanat traditionnel répartis autour du Paepae a Hiro : la bijouterie traditionnelle, le tīfaifai et la couture, la sculpture et la gravure, la vannerie et – période oblige – les costumes de danse et accessoires.