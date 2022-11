“Où va le monde” : une chanson forte des enfants de Tiarei

En juin dernier, les élèves de CM1 Motu de l’école Moenoa Tevaihopu de Tiarei ont présenté la première des deux chansons de leur projet pédagogique : “Au Fenua”.

Ce matin, accompagnés de leur professeure, Reia Tauru, ils ont chanté devant Édouard Fritch et l’ensemble des ministres du Gouvernement leur deuxième chant, “Où va le monde ? – Faahoi mai i te here“, accompagné de son clip vidéo. L’œuvre audiovisuelle est dirigée par Tati Salmon, et réalisée par Manuarii Bonnefin.

Tout comme le premier chant, “Où va le monde ?” a été écrit et composé par Reia, aidée par Jayas et Harmonie prod. Le projet a été soutenu par le directeur de l’école et l’inspecteur de la circonscription Arue-Mahina-Hitia’a o te Ra, Moana Greig, ainsi que par les parents d’élèves.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

“Au départ, l’idée est partie du projet pédagogique “Chante tes mots “. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il s’agit de quelque chose de bien plus grand “, note la professeure.

Né d’une volonté de se souvenir des déchirures que porte l’Histoire des Hommes, ce chant veut insuffler, par le biais des enfants, l’espoir d’un monde meilleur et fraternel. Le clip fait écho à quelques lieux chargés d’histoire, tels que le Monument aux Morts, la stèle dédiée au Général De Gaulle, ou encore la fresque réalisée en hommage aux poilus tahitiens.

