Oscar Tereopa, l’homme aux multiples casquettes

Danseur et chef de troupe plusieurs fois primé au Heiva, pilote et maintenant chanteur, Oscar Tereopa jongle avec les casquettes. Après avoir travaillé de longues années comme clerc d’huissier, ce natif de Rurutu s’est rendu compte que ce n’était pas sa voie. Lui rêvait de prendre de la hauteur.

« C’était pas ce que je voulais faire, confie-t-il. Comme on dit, c’est toujours bien de faire ce qu’on aime et comme je suis passionné d’aéronautique, j’ai voulu travailler dans le monde aéronautique. C’est venu comme ça à l’âge de 6 ans. J’ai vu un avion, ça m’a beaucoup plu, et la première fois que j’ai mis les pieds dans l’avion, je me suis dit qu’un jour j’aimerais travailler dans l’avion, mais plus à l’avant, en tant que pilote. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Petit à petit, Oscar est parvenu à mettre suffisamment d’argent de côté pour payer ses leçons de pilotage. Il s’apprête aujourd’hui à passer son examen de pilote privé. Mais lui qui se voyait travailler pour une grande compagnie a dû revoir son plan de carrière. La faute à l’épidémie de covid-19 qui a coupé les ailes du secteur aérien.

« Avant le covid il y avait déjà une longue liste d’attente des pilotes qui attendaient justement des postes, et maintenant il y en a beaucoup qui ont été licenciés dans le monde entier, souffle-t-il. Donc imagine la liste d’attente actuelle, plus les pilotes licenciés, donc ça va être une méga méga liste d’attente. Donc c’est pas qu’il ne faut plus espérer, c’est juste que d’ici 2-3 ans, voire plus, il n’y aura pas d’embauche pour les pilotes sortant de l’école… »

Pour l’heure, il restera donc aux commandes de petits avions privés mais aussi de drones. Oscar a en effet créé sa société de prise de vue aérienne. Mais le trentenaire est aussi un passionné de musique. Il vient d’enregistrer un morceau composé par l’une de ses cousines.

Ia ora!Je vous présente mon premier clip « O vau nei » écrit par Teira ATAPO.Je tiens à remercier ma cousine Teira qui m’a donné l’autorisation de l’interpréter.« A ara, a tū, a tāmau i tō peu tumu »Le désir profond de filmer à Rurutu y était, faute de moyens. L’amour inconditionnel pour son île et sa culture n’a pas de frontière.Mauruuru à ma famille, mes amis de l’ombre.#teiraatapo #studioalize #gloriapater #rarahu_remy #anita_noela. #georges_sharon#tahitifilm Posted by Oscar Tereopa on Thursday, July 16, 2020

« C’est une chanson que j’ai chanté à Nouméa, au Studio Alizé, qui est tenu par mon oncle, explique-t-il. J’ai connu la chanson là-bas, même les paroles. J’ai posé ma voix pour l’album qui va sortir normalement cette fin d’année. »

La chanson a donné lieu au tournage d’un clip mi-juillet. Diffusé sur Facebook, il a dépassé en quelques jours les 60.000 vues. Un nouveau challenge réussi pour le trentenaire aux multiples talents.

Président d’une association de vols sur simulateur et vice-président de l’aéroclub « les ailes du fenua », Oscar croque la vie à pleines dents.

« Rester à la maison, c’est pas trop mon truc, sourit-il. J’aime bien bouger. Si aujourd’hui je fais ça et j’ai fini, j’ai envie de faire autre chose. On va dire que je suis un bon vivant ! »