‘Ori Tahiti : Tamariki Poerani récompensée lors d’un concours international

La troupe de Makau Foster Tamariki Poerani a participé au Championnat du monde de folklore 2021.

Crise oblige, ce concours organisé par la Federation of International Dance Festivals (Fidaf) s’est tenu en version numérique cette année, du 15 au 17 octobre. 18 pays y participaient et notamment la Russie, La Chine, Le Japon, le Mexique, l’Azerbadjan (1er Prix). Tamariki Poerani représentait la Polynésie avec un aparima et un otea, présentés lors du dernier festival Tahiti a ti’a mai’ de juillet dernier.