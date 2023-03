Ori Tahiti : le groupe Manahau présente un nouveau spectacle

Jean-Marie Biret, entouré de ses deux filles, Marine Aruho’ia et Marau, a souhaité revisiter certaines de ses créations pour qu’elles soient le reflet de son expression actuelle.

Sur le plan musical, ce sont de nouveaux arrangements qui ont permis la contribution de jeunes chanteurs et chanteuses de Tahiti, sur des mélodies bien locales, mais aussi sur des airs de reggae… et de tango…

Un long travail de production débuté il y a deux ans et qui aboutira à la présentation imminente de l’album Signature.

Sur le plan chorégraphique, chaque danse a été revue et enrichie par l’équipe créative de Manahau “pour donner un autre écho aux différents messages qu’a pu porter le groupe au cours de son existence”, explique la troupe.

Manahau a vu le jour en 2001 et a participé 4 fois au Heiva, puis au festival Tahiti ti’a Mai. Elle a également fait plusieurs représentations à l’internaitonal.

La troupe travaille actuellement sur un plus large projet qui s’adresse “en particulier aux publics Néo-calédonien et Tahitien mais au monde Océanien dans son ensemble”.

PRATIQUE

Signature, spectacle de la troupe Manahau

Samedi 4 mars à 19h30

Grand théâtre – Maison de la Culture

2500 Fcfp Adulte / 1500 Fcfp – de 12 ans

Service de restauration sur place

Horaires Billetterie :

TFTN (grand théâtre) : tous les jours jusqu’au 4 mars – de 10h à 13h puis de15h à 17h30

Vente en ligne sur la plateforme havaiin.com