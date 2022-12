OrelSan et Bob Sinclar au Tiki Fest 2023

10 heures de musique live, le Tiki Fest se tiendra de 14 heures à minuit le 1er avril prochain, en ouverture des festivals organisés en Europe. C’est seulement la 2nde édition du Tiki Fest et les organisateurs ambitionnent de pérenniser l’événement et de lui donner plus d’ampleur, notamment à l’international. Ils veulent en faire un événement historique de par sa taille et sa programmation.

Parmi les guest stars de cet événement, le rappeur OrelSan. Révélé sur Internet en 2008, c’est en 2012 que nait son 1er succès commercial avec “La terre est ronde”. En 2011, son 2e album “Le chant des sirènes” remporte deux victoires de la musique. En 2017, il en remporte 3 autres avec son 3e album “La fête est finie”. Son 4e et dernier album “Civilisation” sorti en 2021 est devenu disque de diamant en seulement 5 mois et a remporté 2 victoires de la musique. Il a même remporté 2 NRJ music awards en 2022 ceux de tournée francophone de l’année et d’artiste masculin francophone de l’année.

Vous pourrez aussi y danser sur des morceaux de Bob Sinclar, connu pour sa “french touch”, le DJ aux multiples tubes est l’un des plus en vue de la scène musicale internationale. Il s’est produit dans les plus grands festival de musique à travers le monde. Il vit entre l’Europe et les États-Unis où il se produit régulièrement. Bon Sinclar a remporté plusieurs récompenses, en 2007, il et désigné meilleur DJ français de l’année lors des NRJ music awards. En 2014, il reçoit le NRJ DJ Award pour l’ensemble de sa carrière musicale.

Les groupes Synapson, qui s’est déjà produit plusieurs fois en Polynésie et Jidax seront aussi de la partie. Le Jide et Axel étaient déjà venus à Tahiti, il y a une dizaine d’année. Le groupe s’est séparé depuis, mais il se reforme exceptionnellement pour le Tiki Fet.

Des artistes locaux ont aussi été invités à se produire au Tiki Fest, comme Pepena, Tuakana, DJ T-unit ainsi que Vaki et Raimana de Temae records.

Photo: Tiki Fest 2019 – Moana Blackstone

Pour que cet événement soit un succès, Studio 87 mise aussi sur la sécurité. Le Tiki Fest ne sera pas accessible aux mineurs qui ne seront pas accompagnés de leurs parents et une opération capitaine de soirée sera mise ne place.

Les organisateurs soucieux de l’environnement veulent faire du Tiki Fest un événement éco-responsable en limitant l’utilisation de plastique à usage unique. Les roulottes qui seront sur le site auront obligation d’utiliser de la vaisselle en carton ou compostable et respectueuse de l’environnement. Un système de verres consignés sera proposé aux festivaliers. Les participants pourront acheter un verre aux couleurs du festival pour 200 francs et le conserver ou le rendre et se faire rembourser. Un tri sélectif des déchets sera mis en place et 1500 cendriers bio seront à disposition pour éviter la pollution par les mégots.