Ocean photographer of the year : le cliché de l’année pour Ben Thouard

L’Oceanographic Magazine a annoncé mardi 4 octobre 2022 les gagnants de son concours de photographie sous-marine, l’Ocean Photographer of the Year. De superbes clichés, qui mettent en avant la beauté des océans et les menaces qui pèsent sur eux.

Ben Thouard, installé en Polynésie depuis 2008, s’illustre une nouvelle fois par ses clichés poétiques du fenua. Originaire du Sud-Est de la France, Ben Thouard est aujourd’hui installé à Teahupo’o. Chaque jour, il plonge, en face de chez lui, sous la vague mythique.

Ben Thouard a aussi exposé son travail en métropole. L’exposition Teahupo’o, la déferlante 2024, dédiée à la vague mythique du fenua, choisie comme lieu pour les Jeux Olympiques de 2024, s’est déroulée à Paris en septembre.