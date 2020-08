O Tahiti E rend son dernier souffle

Vingt ans résumés en une heure de spectacle. C’était le défi d’O Tahiti E. A 63 ans, Marguerite Lai a quitté sa villégiature de Rangiroa pour revivre les meilleurs Heiva de son groupe : une sélection des grands moments de la période 1999 à 2018.

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Les meilleurs moments de la période 1999-2018 restitués par la base d’O Tahiti E – Photo : Mike Leyral

Après l’entracte, le groupe joue de nouveau le spectacle qui avait ému le public du Heiva 2019, Te Aho Nunui. Mais avec deux fois moins de danseurs, faute de place sur scène.

Avec les nouveaux cas de Covid, plus question d’enlever son masque une fois assis dans le Grand Théâtre. C’est toute l’ironie d’un spectacle fondé sur la respiration.

La santé avant tout ! – Photo : Mike Leyral

O Tahiti E est toujours vivant ! C’est en substance le message de Marguerite Lai, qui n’en finit plus de mourir sur scène pour le prouver. Car Te Aho Nunui, c’est l’histoire de la transmission par le dernier souffle, celui qu’exhale le mourant et que doit aspirer son successeur, pour conserver le meilleur et améliorer la lignée, génération après génération. Un renouveau symbolisé par un nouveau-né, qui commet l’exploit de dormir sagement sur scène au milieu de danseurs et de musiciens survoltés.

Cette transmission, Marguerite Lai la voudrait aussi pour son O Tahiti E. Elle sait que les groupes disparaissent souvent après le départ de leur fondateur, et aimerait qu’un successeur se dégage. « De ma génération, il ne reste qu’Iriti Hoto, de Heikura Nui : il faut de nouveaux chefs de groupes, et surtout, il faut qu’ils parlent tahitien » souhaite-t-elle. Tout en reconnaissant qu’on ne peut pas vivre de la danse : « Ceux qui croient que c’est un business se trompent » assure-t-elle.

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Te Aho Nunui, le spectacle vainqueur du Heiva 2019, rejoué au grand théâtre – Photo : Mike Leyral

Le spectacle de samedi était dédié à son auteur, Jean-Claude Teriierooiterai, malade, qui n’a pu y assister.

Malgré son absence, malgré les spectacles annulés, notamment sur le Gauguin, malgré la Covid, il faut danser, coûte que coûte, « pour ne pas grossir » plaisante Marguerite Lai. Elle montre le ventre d’une de ses danseuses, presque à terme : « celui-là, ce sera le bébé de notre prochain spectacle, à Paea en octobre, parce qu’il nous faut un nourrisson à chaque fois ». Gouverner, c’est prévoir.