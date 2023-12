Nuku Hiva : J-2 avant l’ouverture du festival des Marquises

Ils étaient quelque 200 passagers à embarquer à bord de l’Aranui 5 ce jeudi après-midi, direction le festival des Marquises (Matavaa o te Henua Enana en original). Le cargo mixte, préparé en 24 heures pour l’occasion, est attendu dimanche en terre des hommes, où il fera une escale exceptionnelle de deux jours.

Sur place, la double pirogue Vaka Nui est déjà là, et l’effervescence du festival se fait sentir. Les ingrédients sont réunis pour que la 14è édition du festival rassemble 4000 à 5000 visiteurs. Le Tohua Temehia, où se tiendront les grands spectacles, a été rénové par la commune avec l’aide des volontaires du RSMA. Une centaine d’enfants de l’île ouvriront les festivités. « On veut que cet état d’esprit perdure, explique la vice-présidente du COMOTHE Nancy Haiti. Les enfants sont la relève, on ne les met pas de côté. Ce sont les prochains piliers de la culture marquisienne » , sourit-elle.