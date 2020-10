« Nos intelligences » à l’honneur pour les 10 ans de Pina’ina’i

Pina’ina’i est un concept proposé annuellement par la Littérama’ohi depuis 2011. L’événement a pour objectif de promouvoir la littérature autochtone dans le cadre des lectures publiques proposées par l’association.

Pina’ina’i est la rencontre entre auteurs, lecteurs, danseurs, chorégraphes et musiciens.

Le thème choisi cette année par l’association Littéramā’ohi est Nos intelligences.

Les textes proposés par une douzaine d’auteurs autochtones portent une réflexion sur notre regard vis-à-vis des intelligences de notre peuple.

Le spectacle imaginé par le scénographe et metteur en scène Moana’ura Tehei’ura ancre le décor à Rohutu No’ano’a. L’intelligence de notre peuple est morte. Atmosphère funèbre où l’on regrette d’avoir perdu la foi en nos propres intelligences. Enterrement d’un peuple qui n’a pas cru en lui. À Rohotu no’ano’a, les ‘oromatua redonnent de l’espoir et rappellent l’essence de notre peuple qui, 3000 ans auparavant, a traversé le plus grand océan du monde avant tous les découvreurs d’ailleurs.

Intelligence d’un peuple qui attribue ses découvertes et ses inventions à une communauté plutôt qu’à un individu.

Intelligence d’un peuple qui lit le ciel et la terre, le vent, la mer, les arbres, les oiseaux et les poissons.

Intelligence d’un peuple qui transmet ses savoirs par l’oralité et par le souffle.

Dans la pierre du paepae, ressuscitons nos intelligences pour notre dignité et nos existences.

PRATIQUE

Samedi 24 octobre à 19h

Paepae a Hiro – Te Fare Tauhiti Nui / Maison de la Culture



Entrée gratuite sur présentation de billets disponibles à la Maison de la Culture à partir du lundi 12 octobre 2020



Samedi 14 novembre

Dans le cadre du Salon du Livre de Pape’ete organisé par l’AETI Grand théâtre – Te Fare Tauhiti Nui / Maison de la Culture Entrée gratuite sur présentation de billets disponibles à la Maison de la Culture

LES PARTICIPANTS

CONCEPTION, MISE EN SCENE, SCENOGRAPHIE ET CHOREGRAPHIE

Moana’ura TEHEI’URA

COMPOSITION MUSICALE

Jeff TANERII

AUTEURES.EURS 1 AMARU PATRICK 2 HEUEA YESTA 3 COEROLI ANNIE 4 DEVATINE FLORA 5 TEHEIURA TEAVIU 6 CHANTAL SPITZ 7 REEA GOENDA 8 REEA STEEVE 9 TRACQUI TUARII 10 TEHEIURA MOANA’URA 11 BORDES HEIPUA 12 TEHEIURA TEAVIU 13 CHANTAL SPITZ

ORATRICES.EURS / CHANTEURS 1 BROTHERSON HINAMOE 2 HUGUES ALBERT 3 TAEA KARINE 4 MAIHOTA YLANA 5 NIUHITI MARAU 6 REEA STEEVE 7 BAMBRIDGE LUCILLE 8 FIRIAPU ATARIA 9 MANOI TEIVA 10 GARBUTT SAIDY 11 MATEHAU RAYMOND 12 TEIVA LC 13 REVA JUVENTIN

DANSEUSES 1 ANANIA AIATUA 2 HOLMAN-MERVIN ALEXANDRA 3 MERVIN HEIVANUI 4 PAPARA HEREITI 5 RAVEINO HINAVAI 6 ROYER AGNES 7 SERRE POETI 8 TCHING PIIKEA 9 TUMAHAI MEREANI 10 TUUA HAINARII