Navigation : la pirogue Faafaite met les voiles pour Rangiroa

Installer le gréement est une étape importante de cette formation. Alors on prend son temps pour expliquer et refaire les gestes s’il le faut. Après de longs mois sans naviguer en haute mer, l’excitation est palpable chez les nouveaux comme les anciens.

Tepoe, a fait ses preuves comme ihitai [marin, ndlr], aujourd’hui c’est à son tour d’enseigner ce qu’elle sait : “En fait, tu crois avoir tout appris, mais non. Même quand tu passes de l’autre côté, tu te dis qu’en fait, il y a encore des choses à apprendre”.

Pour cette navigation, pas de destination fixe. Titaua, capitaine de la pirogue, préfère se focaliser sur les apprentissages. La sécurité en mer, le réglage des voiles et la lecture du ciel sont au programme. “Le plus important, ce n’est pas l’arrivée. C’est comment on est arrivé et comment on fait pour arriver“, lâche-t-il.

Cette sortie est la première de l’année ; d’autres suivront. Faafaite sortira de nouveau pour accueillir les pirogues Hawaiiennes, Hokule’a et Hikianalia, qui font actuellement route vers Tahiti.