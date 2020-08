Nation Music Festival : la sécurité d’abord

Une soirée sans alcool enflammée… mais pour pouvoir y accéder, il faut accepter la fouille dès l’entrée.

« Tout le monde a été fouillé, explique Raimana Manea, physionomiste en charge du filtrage. Les sacoches, on a même fouillé des paquets de cigarettes, les portefeuilles, même les casquettes. Donc c’est pour dire qu’on a mis l’accent sur le filtrage. Apparemment les jeunes ont compris qu’il ne fallait pas venir avec tout ce qui était dangereux et stupéfiants, donc ce soir on n’a rien trouvé du tout. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La sécurité affichée rassure les parents, avec tout de même de petites réserves. « Je pense que c’est une bonne organisation justement par rapport aux jeunes pour ne pas qu’ils traînent sur la route », confie une maman.

« Apparemment c’est sécurisé, il y a la sécurité autour, indique une autre. Sauf qu’il faudra peut-être un peu plus de lumière. Ils sont là pour se divertir, mais il faut quand même qu’on ait un œil sur nos enfants. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« C’est vrai que le parc est immense, admet Wilfred Johnston, l’organisateur de l’événement. On essayera d’améliorer encore la sécurité et l’éclairage. C’est vrai que ce genre d’événement suscite beaucoup l’opinion publique. Et nous notre but est d’offrir un cadre sein, au maximum possible, sans alcool, sans drogue, pour la jeunesse de la Polynésie. »

Le Nation Music Festival 2020 se poursuit ce vendredi et samedi, de 17 heures à 23 heures au parc Vairai.