Natihei accède à la demi-finale de The Voice Kids

Natihei a remporté vendredi soir une nouvelle étape dans l’émission The Voice Kids. Notre jeune talent a affronté d’autres candidats lors des Battles. Il ira donc en demi-finale. Depuis le début, il s’accroche pour tenter d’aller encore plus loin. Mais pas facile pour Natihei qui doit jongler entre le concours de chant et sa scolarité.