Natihei a-t-il des chances d’aller en finale de The Voice Kids ?

Les internautes croient-ils en la victoire de Natihei ?

Ils y croient plus que jamais. Parmi les nombreux commentaires reçus, on a Ireana, qui frissonne et qui voyage quand elle entend Natihei. Pour John, il a déjà gagné, c’est une grande fierté. Tauhere souligne les émotions ressenties et le timbre du petit chanteur. Tiarenui va plus loin encore, elle parle de “don du ciel”.

Du coup, tout le monde le voit déjà en finale ?

Pas tout à fait. Il y a deux petites exceptions : Bbgros qui est pessimiste et pense que le niveau des autres candidats est trop élevé cette année ; et il y a Lmk qui revient sur la petite incompréhension de Natihei à une question sur la phonétique qui a été posée par le jury. A ce sujet, on va quand même rappeler que même si c’est un grand chanteur, c’est encore un enfant. Et puis Lmk souligne qu’il est revenu à Tahiti récemment, c’est vrai mais ça ne veut rien dire, puisque les émissions ont été enregistrées et que c’est seulement la finale qui sera en direct.

C’est vrai aussi que comme avec Teheiura dans Koh-Lanta, comme avec Vaimalama dans le concours Miss France, il y a toujours des commentaires qui sont parfois déplacés, même parfois haineux sur Facebook, mais la très grande majorité des commentaires, en métropole comme à Tahiti, sont assez positifs.

Quelles sont les forces de Natihei qui lui permettent de nourrir de grands espoirs dans The Voice Kids ?

Sa grande force est d’abord qu’il a une voix en or, il avait déjà été vainqueur de Paki Kids. Vous l’aviez suivi sur TNTV en 2017, ça fait déjà deux ans, il était tout jeune. Et puis il y a un détail qui compte, il est très beau, et en télévision c’est un grand atout. Il a aussi de la repartie, il n’est pas timide pour son âge. Il chante en français, il chante en anglais et dans plusieurs langues polynésiennes. Il a aussi une très grande sensibilité dans sa voix. C’est sans doute ça qui a fait que le jury s’est retourné : quatre sièges d’un coup.

Comment est-ce que Natihei vit aujourd’hui cette célébrité ?

Plutôt bien. Son papa, qu’on a eu au téléphone, nous disait que Natihei est très heureux de ce qui lui arrive. C’est une petite star dans son école de Viennot, puisqu’il est en CM1 là-bas. C’est d’ailleurs un très bon élève. On le reconnaît aussi dans la rue, on le reconnaît un peu partout. Et il est très content des messages de soutien qu’il reçoit à la fois sur les réseaux sociaux et dans la rue. Pour l’instant sa famille le préserve des commentaires négatifs.

Ça reste un concours d’enfants mais est-ce aussi sélectif que The Voice pour les adultes ?

C’est un concours très sélectif puisqu’il y a plusieurs milliers d’enfants qui se présentent. Il y a eu deux autres enfants tahitiens qui ont réussi les sélections et qui vont peut-être passer à la télévision dans les semaines qui viennent. En tout cas, en octobre ou en novembre on aura la finale, qui sera en direct, avec les huit finalistes. Et on espère qu’on aura un petit Tahitien dans ces finalistes.