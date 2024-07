Tinalei fait sa mue avec son nouveau titre « Prey »

De l’enfant découverte à « Pakikids », à la femme fatale aujourd’hui. Avec son titre Prey, Tinalei change de registre pour passer dans l’âge adulte.

« Je m’affirme à présent comme plus la petite fille (…) C’était déjà le cas. Quand je travaille avec quelqu’un, il me considère comme une artiste et pas juste comme une enfant. Là, j’arrive dans la fleur de l’âge. J’ai bientôt 18 ans. Cela marque un changement », confie la jeune chanteuse.

Pour réaliser son nouveau clip, Tinalei a fait appel aux services du réalisateur Manuarii Bonnefin. Cinq heures de tournage ont été nécessaires, sans compter le montage.

« La mise en scène avec Tinalei, ça a été facile. Un, c’est sa chanson. Et de deux, elle prend des cours d’arts dramatiques, donc elle accepte d’être mise en scène. Elle joue bien. Elle est passionnée et gentille. Il y a des actrices qui râlent sur les tournages. Pas elle. C’est ce qui est bien. On était tous positifs », dit-il.

En parallèle de sa carrière de chanteuse, Tinalei étudie aux États-Unis où elle suit donc un cursus d’art dramatique. La jeune polynésienne rêve aussi d’une carrière au cinéma.

« Que ce soit devant ou derrière la caméra, tout me va, tout me plait. L’avantage, c’est que la musique peut être liée aux arts dramatiques. Par exemple, j’ai fait partie d’une comédie musicale où j’ai pu lier mes cours de théâtre à la musique ». Nul doute que l’on n’a pas fini d’entendre parler de cette graine de star.

Le clip « Prey » à retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=6bmWbOKEM8g