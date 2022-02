Musique : l’événement Pacific live revient pour une 5e édition

Pacific M voit grand pour ses 4 années d’existence. Au programme de la nouvelle édition du Pacific Live : les groupes Verua, Nohorai et Manahune. D’autres animations viendront s’ajouter. Une prestation de Matatini Mou, meilleure danseuse du Heiva i Tahiti 2019, et un show de danseurs de feu. Le but de cet événement festif : mettre en avant nos artistes locaux.

Le Pacific live 5e édition se déroulera sur la côte Est, au Tahiti By Pearl Resort (ex Radisson) le 4 mars à partir de 16 heures, avec un thème : Carnaval. Le plus beau costume sera récompensé…

Attention : il vous sera demandé un pass vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder à l’événement. Pacific M évent

PRATIQUE

Tarif Unique : 3000 Fcfp

Table VIP : 36 000 Fcfp (disponible au 89502169)



Points de ventes :

– Tahiti represent (PPT-Taravao)

– V ap’s Tahiti au Fare Tony

En ligne : https://my.weezevent.com/pacific-live-5