Musée de Tahiti et des îles : la réouverture de la grande salle d’exposition annoncée pour la fin du mois de septembre

La délégation a été accueillie par la directrice du musée, Miriama Bonno, dans le grand hall d’entrée entièrement rénové. La visite s’est poursuivie vers la grande salle d’exposition permanente, d’une superficie aujourd’hui de 1100m². La salle accueillera des pièces de collection de grande valeur issues du patrimoine historique polynésien et sera équipée « de vitres beaucoup plus flexibles ce qui permettra une évolution rapide des objets contrairement à l’ancienne salle où l’exposition muséographique était figée et ce, depuis un peu plus de 30 ans. Ce nouveau concept nous permettra d’être plus flexible dans la proposition muséographique que l’on pourra faire » a précisé le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuiaiahutapu.

(crédit photo : Présidence de la PF)

La salle d’exposition accueillera également des dépôts et des prêts de musées nationaux et internationaux. Des conventions ont ainsi été signées avec le Musée du Quai-Branly Jacques-Chirac, le British Museum de Londres et Musée d’archéologie et d’anthropologie de Cambridge. Le convoiement des premières pièces est prévu début septembre 2022.

(crédit photo : Présidence de la PF)

Au stade actuel, le gros œuvre du chantier est achevé et les entreprises vont pouvoir débuter les travaux de finitions. Une attention particulière a été portée aux travaux d’aménagement intérieur compte-tenu des spécificités inhérentes à la fonction muséale et aux normes de conservation internationale. Le comportement thermique de la salle est un enjeu majeur de ce chantier afin d’en limiter l’impact environnemental.

(crédit photo : Présidence de la PF)

En parallèle de ces travaux, les équipes du Musée de Tahiti et des Îles ont entamé depuis trois ans un important chantier de restauration des collections qui seront à nouveau exposées. La médiation a été entièrement repensée afin d’offrir au public une diversité de supports en complément de la visite. Des audioguides en français, tahitien et anglais et des supports multimédias interactifs (tablettes, écrans tactiles) seront proposés, notamment pour les scolaires.

L’inauguration signant la réouverture de la grande salle d’exposition est annoncée pour la fin du mois de septembre 2022.