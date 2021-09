Musée de Tahiti et des îles : des journées du patrimoine version 2.0

Le Musée proposera des ateliers culturels et des visites de l’herbier, de la réserve ou la salle d’exposition temporaire, en vidéos.

Du 13 au 19 septembre, des vidéos seront postées quotidiennement sur les réseaux sociaux. Il sera ainsi possible de suivre des ateliers de tressage ou de confection de couronne, une visite de l’herbier de la Polynésie française, une présentation des collections en réserves par l’équipe de la conservation et deux visites en directe de l’exposition « Tahiti ti’a mai ». Le Musée partagera également des vidéos présentant ses collections et proposera pour le week-end la mise en ligne d’un documentaire réalisé en 2015 dans le cadre du festival du Tapa.

Les journées du patrimoine, qui se déroulent chaque année, ont pour but de démocratiser l’accès à la culture.

Prolongeant les démarches numériques déjà entreprises par l’établissement depuis 2020 au travers de l’opération #culturechezvous et la mise en ligne de visites virtuelles de l’exposition « Fa’ahio ta’u tufaa », cette édition numérique des journées du patrimoine complétera ainsi l’offre dématérialisée proposée par le Musée de Tahiti et des Îles.

PRATIQUE