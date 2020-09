Moorea : plus d’une centaine d’élèves accueillis à l’antenne du Conservatoire

C’est grâce à un partenariat entre l’association « Les Petits Princes de Aimeho », le contrat de ville, l’école de Teavaro, le Conservatoire artistique et la DGEE que l’ouverture de l’antenne de Teavaro s’est faite. Une ouverture réservée aux élèves puis au public, et particulièrement appréciée des élèves ainsi que des intervenants du Conservatoire.

« Les parents d’élèves ont très bien accueilli ce projet, puisqu’il répond à un besoin. Et vu la situation actuelle avec le Covid, cela permet de lutter contre le décrochage scolaire, et cela valorise les compétences et le potentiel de nos élèves en éducation artistique » explique Winnie Reia, professeure des écoles à Teavaro.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« C’est à peu près le même public qu’on a à Tahiti. (…) C’est un plaisir d’ouvrir une antenne sur Moorea, on a déjà eu une antenne auparavant. Et le fait d’en réouvrir une, c’est bien » nous dit Hans Faatauira, intervenant du CAPF au niveau du Ukulele.

130 élèves de CE2 à CM2 bénéficient de cours artistiques traditionnels. Hormis le décrochage scolaire et l’inactivité, l’objectif pour l’établissement est également de poursuivre le projet scolaire de l’établissement initié il y a deux ans. « Le projet s’appelle AME (Aire Maritime Éducative), et nous assistons ici à la continuité de ce projet. On ne peut pas juste se contenter d’apprendre ce qui se trouve dans la mer, car en même temps, forcément, il y a ce qu’il se trouve sur terre » précise Winnie Reia.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les cours de chants traditionnels, de ukulele et de ‘ori tahiti s’effectuent par rotations et sont dispensés aux élèves de 12 heures 30 à 15 heures 30. L’ouverture au public se fait de 15 heures 30 à 17 heures 30, les mercredis et vendredis après-midi.