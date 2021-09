Moearii Darius revient sur les traces de nos tupuna

Cadre au sein d’une compagnie aérienne, la Polynésienne a été amenée à visiter régulièrement les archipels de la Polynésie. Passionnée de culture, Moearii Darius a dansé pendant plus de 20 ans dans les différents groupes de danse tahitienne.

Elle découvre l’histoire du fenua lors d’un DU sur les patrimoines naturel, culturel et historique polynésiens, à l’UPF. Après 15 années de recherches, de lecture, de voyages, et une volonté de suivre les traces de ses tupuna, Moearii lève le voile sur le passé et le patrimoine des îles de la Polynésie, longtemps réduites au mythe de paradis terrestre.

Synthétique et richement illustré, l’ouvrage raconte l’histoire des Polynésiens. Une histoire parfois tragique, commencée il y a plus de 1000 ans, révélant des patrimoines culturels et naturels aussi exceptionnels que fragiles. Moearii Darius retrace le parcours de ces marins qui s’élancèrent d’Asie du Sud-Est pour fonder une civilisation étonnante, l’arrivée des premiers Européens, venus conquérir de nouvelles terres, et celle des Chinois au XIXème siècle : tous des ancêtres des Polynésiens d’aujourd’hui.