Meleana Tutairi représente Tahiti au World Championship of Performing Arts

« Million Reasons » de Lady Gaga et « Anyone » de Demi Lovato sont les deux chansons que Meleana Tutairi a choisi de présenter pour ce grand concours international.

La chanson de Lady Gaga, Meleana l’interprète tout en jouant de la batterie. Quant à la deuxième, c’est une reprise vocale. Deux performances filmées et envoyées au jury du concours et qui lui ont permis d’être qualifiée pour la suite de l’aventure. La jeune fille défend aussi les couleurs du fenua lors d’une épreuve de mannequinat.

« Si je ne réussis pas, c’est pas grave, car l’important, c’est de participer. Et ça sera une nouvelle expérience » confie la Tahitienne.

Meleana Tutairi (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Autodidacte, Meleana n’en est pas à son coup d’essai. Après « Pakikids » et une participation au grand casting, la jeune vahine entame son deuxième concours international. En effet, elle avait participé au « Prince and Princess Pageant » l’an dernier à New York. Elle s’attaque donc cette à la 24ème édition des championnats du monde de performances artistiques, le « World Championship of Performing Arts ».

La grande finale est prévue en 2021 à Hollywood en Californie. Une compétition qui rassemble 62 participants toutes catégories confondues. Notre représentante entend s’imposer dans celle des 10-12 ans.

En attendant la décision du jury, vous pouvez soutenir Meleana :