Meleana, 13 ans, va participer au World Championships of Performing Arts

À quelques jours de son départ pour les États-Unis, Meleana profite de moments de détente avec ses amis, tous très admiratifs de son parcours. Car ses grandes vacances, l’adolescente ne les passera pas auprès de ses proches au fenua, mais aux Etats-Unis, pour participer au WCOPA. Déjà habituée des concours et castings depuis ses 8 ans, la jeune fille s’est fait un nom parmi les artistes polynésiens, mais pas seulement. “J’avais vu à la télé la publicité de Pakikids et j’ai voulu y participer. Et j’ai vu que j’avais vraiment envie de partager ma passion à tout le monde”.

“Après être arrivée en demi-finale, elle voulait poursuivre pour avoir d’autres récompenses. C’est pour ça qu’elle a participé au Grand casting, puis ensuite au Fenua Kids Talent Show où elle a remporté le prix coup de cœur. Et là, elle a participé dernièrement au championnat du monde des talents à Cannes et elle a obtenu une médaille d’or” se réjouit Lucienda Joutain, sa maman.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce mois-ci, Meleana se lance une nouvelle fois à la conquête de l’Amérique. “En juillet, ce sont les Jeux olympiques des talents, c’est-à-dire les World Championships of Performing Arts. C’est un grand concours international qui consiste à montrer les talents de chaque candidat dans 62 pays. Et Meleana a été sélectionnée sur 5 000 candidates” précise Lucienda.

Artiste accomplie, Meleana ignore encore si elle souhaite faire carrière dans la musique : “Je fais de la danse tahitienne depuis toute petite. J’ai aussi essayé le modern jazz, et les comédies musicales : danser en même temps que chanter. Et je me suis mise à faire de la batterie. (…) Je ne sais pas encore si ma passion de chanter, je voudrais en faire un métier”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Si la jeune fille rêve encore de plusieurs métiers, elle encourage cependant les jeunes talentueux qui redoutent de se retrouver sous les feux des projecteurs : “Il ne faut pas hésiter à se lancer. Si tu aimes quelque chose, il faut le faire. Et si tu as des opportunités, il faut les prendre. Si tu crois vraiment en toi et que tu as une passion pour quelque chose, n’hésite pas à la partager parce que ça peut inciter d’autres personnes à vouloir la faire”.