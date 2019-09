Meari U remporte le concours Nescafé Star 2019 : “j’ai tout eu !”

Meari s’est passionnée très tôt pour la chanson. Il faut dire que son père Charles est auteur, compositeur et interprète. Et dès son plus jeune âge, elle s’est intéressée au concours.

« Depuis toute petite Nescafé Star est un rêve pour moi. J’ai toujours rêvé d’être à la place de ces artistes sur scène. Et aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir y être (…) et en plus de gagner. J’ai tout eu (…) Quand j’ai entendu mon nom, je me suis dit : ‘c’est ton rêve qui vient de se réaliser’ », a-t-elle déclaré juste après sa descente de la scène.

Pour Guillaume Matarere, l’un des membres du jury, Meari a fait la différence car elle « s’approprie ses chansons et ça, c’est de l’interprétation ».

« Elle a une superbe voix. Un super potentiel. Je pense qu’elle a beaucoup d’avenir dans la chanson. Elle vient de mettre un pied dans ce monde. Avec sa voix, elle ira très loin », prophétise-t-il.

La famille de Meari était bien entendu dans le public pour suivre la prestation de la jeune femme.

« C’était dur, pour nous, jusqu’à la dernière minute », a confié son père Charles. Un homme heureux : « C’est une joie pour moi (…) Mes filles chantent toutes mais Meari est différente. Elle a son style ».

Meari espère prochainement faire découvrir ses compositions, « un mix de l’international et du local ».