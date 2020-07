Meari U, gagnante de la Nescafé Star 2019, dévoile son premier clip

Mearii – Clip Moemoea U Meari Camélia sort son premier clip "Moemoea".Nous sommes très heureux de pouvoir le partager avec vous 🤗 . Laissez-vous emporter par cette voix sublime 🎶.#NescaféStar #ToutCommentAvecUnNescafé Posted by TNTV Tahiti Nui Télévision on Friday, July 17, 2020



Dix mois après avoir remporté le concours de chant Nescafé Star, Meari U sort son premier clip intitulé « Moemoea » qui veut dire « rêve » en français : « Il raconte ma vie, ma ville, mon enfance. Toute petite, je rêvais déjà de chanter, de monter sur scène, mais quand tu es un enfant ce n’est pas facile, il y a les moqueries, les gens ont un regard critique… Mais à la longue, on apprend, et on avance malgré tout. C’est ça que raconte mon clip. Et surtout, il est porteur d’un message pour toutes les personnes qui veulent abandonner, ne sont pas trop motivées : avancez et allez de l’avant malgré tout ».

Son enfance, Meari l’a vécue dans le quartier de Taunoa. La jeune femme qui est auteur-compositeur-interprète, fait partie d’une famille d’artistes. Son père, chanteur, lui a notamment transmis la passion de la musique.

« On peut s’évader par la pensée, on peut aller très loin. Et c’est ce que j’aime avec la musique, tu peux toucher un large public. La musique réunit les peuples. Elle me permet d’aller loin » confie-t-elle.

La chanteuse de 24 ans a pour projet de voyager dans le monde afin de partager sa musique et sa culture.