Matavaa : une 14e édition pour le festival des arts et de la culture des Marquises

Ce ne seront plus 4, mais 5 journées et soirées de festivités qui se tiendront aux îles Marquises dès le 16 décembre. De l’art culinaire à l’art du tatouage en passant par l’art du discours, il y en aura pour tous les goûts. Cette année, le comité organisateur du Matavaa o te henua enana, Comothe souhaite mettre l’accent sur la diffusion de cet événement, notamment en live Facebook.

« Il faut que l’on vive avec notre temps, avec notre héritage ancestral et toutes les ouvertures qu’on peut avoir avec le monde moderne, estime Heretu Tetahiotupa, président du comité organisateur du Matva’a o te fenua enana. Mais il faut que l’on puisse maîtriser tout cela. C’est ça le plus important. Cet événement qu’est le festival des îles marquises a eu et toujours eu comme objectif de faire vivre la culture marquisienne. C’est un festival organisé par les Marquisiens pour les Marquisiens.«

Temehea, Koueva, Teaitu et Kamuihi sont les 4 sites patrimoniaux qui accueilleront plus de 1 800 festivaliers sur l’île de Nuku hiva qui compte un peu plus de 3 900 habitants.

« On est à un carrefour où les connaissances traditionnelles sont encore portées par des anciens et il est important qu’on les préserve et qu’on les fasse vivre parce que dès qu’ils vont disparaître, on n’aura plus accès à ces informations. Ces informations sont essentielles parce qu’elles vont définir qui nous sommes profondément. Pas seulement l’expression, la forme, toutes les manifestations culturelles, mais vraiment sa source. Son expression vient d’une vision et elle est portée par notre langue, par notre culture et par nos arts et donc c’est important de les mettre en valeur. »

Archives. Crédit : Thomas Chabrol / Tahiti Nui Télévision

Les groupes marquisiens de Tahiti seront présents au Matava’a. Le comité organisateur n’a pas accepté, par contre, la participation de groupes étrangers, exceptés pour deux tatoueurs samoans, spécialement invités pour partager leur savoir-faire traditionnel.