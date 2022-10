Masterclass de ukulele au collège de Tipaerui

Pour le plus grand plaisir des collégiens et lycéens, Kris Fuchigami et le trio The Birdwatchers sont venus au sein de leur établissement à Tipaerui. Petit concert et jeu de question-réponses, la passion de la musique est partagée. “Cela motive les enfants à jouer quand on vient les voir. (…) Le kamaka, le ukulele, sont des instruments que tu peux apporter partout, tu peux en jouer quand tu voyages etc. (…) On aime chanter, jouer du ukulele… C’était un de nos rêves de venir ici” confie Andy Fuler, membre du groupe The Birdwatchers.

Kris Fuchigami, déjà connu du public polynésien a une nouvelle fois impressionné, avec une dextérité déconcertante.

Kris Fuchigami, tout à gauche (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans un autre style, les reprises folk des Birdwatchers séduisent aussi le public. Le groupe s’est fait connaitre sur internet.



Heiarii, élève de 1ere S2TMD, joue du ukelele depuis l’age de 7 ans, et il compte bien suivre les conseils de ces artistes pour mieux placer ses doigts sur l’instrument et progresser : “Cela m’apprend d’avantage de choses sur le ukulele. Il faut être un grand passionné de cet instrument”.

Il y a 5 mois, Kris Fuchigami et The Birdwatchers se sont rencontrés lors d’un festival aux États-Unis. Leurs retrouvailles au fenua promet du beau son…

