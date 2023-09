Marquises : « l’Unesco n’expropriera pas les propriétaires terriens », rassure la Vice-présidente

Dans le cadre de l’inscription de l’archipel des Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco, une délégation d’experts se rendra en mission dans les îles du 15 au 28 octobre prochains.

La vice-présidente Eliane Tevahitua a tenu à rassurer la population au travers d’un discours retranscrit en compte-rendu du conseil des ministres. « Une très grande majorité d’entre vous a déjà montré son implication et son soutien à cette candidature. D’autres sont encore réticents et formulent des interrogations voire des craintes. Elles sont tout à fait légitimes et je les entends tout à fait. »

La vice-présidente a tenu à appuyer sur un point en particulier : « l’UNESCO n’expropriera pas les propriétaires terriens. Vous restez et resterez propriétaires de vos terres.

Quant à la règlementation en vigueur, l’UNESCO ne vient en aucun cas imposer une quelconque règlementation. À vrai dire, c’est tout l’enjeu d’une inscription réussie, laquelle réside dans l’équilibre entre la protection des valeurs du site et le respect des droits des populations. En étant propriétaires de vos terres, vous devenez en quelque sorte des ambassadeurs du Patrimoine mondial puisque, de votre comportement, dépendra le maintien de la richesse du bien. Nous travaillons déjà ensemble à la mise en place de règles de gestion inclusive et participative et allons poursuivre ce travail de gestion de bon sens, en cohérence avec la nature du site. »

La candidature marquisienne porte sur plusieurs îles mais aussi sur les patrimoines naturels et culturels. Le comité du patrimoine mondial a désormais 18 mois pour examiner la demande.