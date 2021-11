Makemo – Tahiti en pirogues à voile : le défi des passionnés de Holopuni va’a

Avec la crise, leur voyage avait dû être repoussé. Des passionnés de voile se sont retrouvés à Makemo où 3 pirogues Holopuni avaient été expédiées. Le 11 novembre dernier, ils ont pris la mer direction Tahiti. Un voyage et non une course, “pour le fun”.

La première escale s’est faite à Faaite, après 6 jours de navigation.

L’équipage a ensuite rejoint l’atoll de Fakarava. Ils repartiront demain vendredi. D’autres escales sont prévues notamment à Tikehau. Certains membres ne feront pas le voyage en entier : ils rentreront lundi par avion à Tahiti.

Le journaliste Matahi Tutavae a pris part à cette expédition. Plusieurs magazines sont en préparation et seront diffusés sur votre chaîne TNTV dès l’année prochaine…