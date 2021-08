Maison de la Culture : le programme du mois de septembre

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces et tous les évènements ci-dessous se font dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Programme susceptible de subir des modifications.

Pour cette rentrée 2021-2022, plusieurs nouveautés vous attendent. Le cours de remue-méninge, pour les matahiapo, est de retour, celui d’aquarelle se décline et sera proposée aux enfants, en plus des adultes. Le système de règlement des cours évolue et nous vous proposons des abonnements : annuel, semestriels, ainsi qu’un système de pass de 5 ou 10 cours. Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 09 août, au guichet unique de la Maison de la Culture (à côté de la bibliothèque enfants).

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 40 544 544, consulter les pages Facebook de la Maison de la culture et de la Médiathèque de la Maison de la Culture ou vous rendre sur www.maisondelaculture.pf.

Tarifs :

ADULTE

PASS de 5 cours 10 000 Fcfp

PASS de 10 cours 20 000 Fcfp

ABONNEMENT annuel 62 900 Fcfp

ABNT semestriel 1 (août – déc 21) 27 000 Fcfp

ABNT semestriel 2 (janv – juin 22) 39 600 Fcfp

ENFANT-ADOS-ÉTUDIANT

PASS de 5 cours 8 250 Fcfp

PASS de 10 cours 16 500 Fcfp

ABONNEMENT annuel 44 800 Fcfp

ABONNEMENT semestriel 1 (août – déc 21) 19 500 Fcfp

ABONNEMENT semestriel 2 (janv – juin 22) 28 500 Fcfp

MATAHIAPO +60 ans

PASS de 5 cours 6 000 Fcfp

PASS de 10 cours 12 500 Fcfp

ABONNEMENT annuel 36 000 Fcfp

ABONNEMENT semestriel 1 (août – déc 21) 16 500 Fcfp

ABONNEMENT semestriel 2 (janv – juin 22) 23 100 Fcfp

* Avantage au 2ème adulte conjoint inscrit & au 2ème enfant d’une fratrie

Début des cours le lundi 23 août 2021

PAIEMENT

Le fractionnement est possible pour les abonnements.

———————————

Exposition : Patricia BONNET

Huiles abstraites – Grands formats

Du mardi 31 août au samedi 4 septembre 2021

De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi

Entrée libre

Salle Muriāvai

———————————————————————————————————————————————-

Rallye lecture sur le thème “Contes et légendes”

TFTN

Pour les enfants de 5 à 12 ans (et plus…), de 14h30 à 15h30

Mercredi 1er septembre 2021 : lancement du rallye

Mercredi 06 octobre 2021 : fin du rallye

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Bibliothèque enfants

———————————————————————————————————————————————-

Théâtre : Dieu est mort et moi aussi je ne me sens pas très bien (160ème représentation)

Rideau Rouge Tahiti

Vendredi 03 et samedi 04 septembre 2021, à 19h30

Dimanche 05 septembre 2021, à 17h00

Une pièce drôle et poétique conseillée à partir de 12 ans

Tarifs : 4 500 Fcfp, 3 900 Fcfp pour les moins de 16 ans

Billets disponibles dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur www.ticket-pacific.pf

Informations et renseignements sur la page Facebook Rideaurougetahiti et sur www.rideaurougetahiti.com

Petit Théâtre

———————————————————————————————————————————————-

Animation jeunesse – Activités autour du magazine jeunesse Firifiri

TFTN / Magazine Firifiri

Samedi 04 septembre 2021 de 9h30 à 10h30

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Bibliothèque enfants

———————————————————————————————————————————————-

Animation jeunesse – Les bébés lecteurs

TFTN

L’activité réservée aux tout-petits (de 18 mois à 3 ans) revient dans votre Médiathèque, avec Fanny CHAPMAN. Un véritable éveil à la lecture !

Les samedis 04 et 18 septembre 2021, de 9h30 à 10h00

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Salle de projection

———————————————————————————————————————————————-

Heure du conte – Légende maori : “Hinemoa et Tutanekai”

Léonore Caneri / TFTN

Mercredi 08 septembre 2021, à 14h30

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Bibliothèque enfants

———————————————————————————————————————————————-

Théâtre : Une heure de philosophie avec un mec qui ne connait pas grand chose

PACL Events Rideau Rouge Tahiti

Vendredi 10 septembre 2021, à 19h30

Samedi 11 septembre 2021, 1ère séance à 17h00, 2ème séance à 19h30

Dimanche 12 septembre 2021, à 17h00

Une pièce drôle et pédagogique conseillée à partir de 12 ans

Tarifs : 4 500 Fcfp, 3 500 Fcfp pour les moins de 18 ans

Informations et renseignements sur la page Facebook Rideaurougetahiti et sur www.rideaurougetahiti.com

———————————————————————————————————————————————-

Concert du groupe Hiva

Hiva – Vehetemanu TAUHIRO

Mardi 14 septembre 2021, à 17h00

Renseignements : Page Facebook : Hiva – Groupe / [email protected] / 87 73 49 83

Petit Théâtre

———————————————————————————————————————————————-

Chasse aux livres

Anna Deschamps / TFTN

Mercredi 15 septembre 2021, à 14h30

À partir de 8 ans

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Bibliothèque enfants

———————————————————————————————————————————————-

Concert – Felix VILCHEZ & friends

La Bellena Productions / Tahiti Concert

Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021

Entrée payante

Renseignements au 40 544 544

Petit Théâtre

———————————————————————————————————————————————-

Animation jeunesse – Atelier émotions (comprendre et gérer ses émotions)

TFTN / Sara Aline

Mercredi 22 septembre 2021, à 14h00 pour les enfants de 7 à 10 ans (avec ou sans parent), à 16h00 pour les enfants de 3 à 6 ans (avec parent)

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Salle Moana

———————————————————————————————————————————————-

Animation jeunesse – Création de jeux autour des mots

TFTN

Samedi 18 septembre 2021, de 9h00 à 10h30

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires

Espace numérique

———————————————————————————————————————————————-

Exposition : A.K.

Du mardi 21 au samedi 25 septembre 2021

De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi

Entrée libre, dans le respect des règles sanitaires

Salle Muriāvai

———————————————————————————————————————————————-

Théâtre : ‘O Morito Ta’u Vahine

SA PROD

Après le succès des premières représentations à la Salle Manu Iti de Paea les 2 et 3 Juillet dernier, SA Productions présente la pièce de théâtre adaptée en langue tahitienne, cette fois-ci au Gand Théâtre de la Maison de la Culture.

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021, à 19h30

Tarifs :

– Catégorie 1 : 5000 Fcfp

– Catégorie 2 : 4500 Fcfp

– Catégorie 3 : 4000 Fcfp

– Moins de 15 ans – Catégorie 1 : 4500 Fcfp

– Moins de 15 ans – Catégorie 2 : 4000 Fcfp

– Moins de 15 ans – Catégorie 3 : 3500 Fcfp

Grand Théâtre

———————————————————————————————————————————————-

Théâtre – Les Champignons de Paris

La Compagnie du Caméléon

Du 25 septembre au 3 octobre 2021

Entrée payante

Petit Théâtre

———————————————————————————————————————————————-

Émission de divertissement : Vaipehe

Polynésie 1ère

Mardi 28 et mercredi 29 septembre 2021, à 18h00

Entrée gratuite avec billets à récupérer sur place

Grand Théâtre

———————————————————————————————————————————————-

Théâtre : Assume Bordel – La toute dernière comédie de l’artiste culte Pierre PALMADE

PACL Events

Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021, à 19h30

Tarifs :

Catégorie 3 partie haute (rangs P à W) : 6 500 Fcfp

Catégorie 2 partie intermédiaire (rangs L à O) : 7 500 Fcfp

Catégorie 1 partie basse (rangs A à K) : 8 500 Fcfp

Billets disponibles dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur www.ticket-pacific.pf

Informations et renseignements sur la page Facebook Rideaurougetahiti et sur www.rideaurougetahiti.com

Grand Théâtre