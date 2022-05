Les pirogues Hokule’a et Hikianalia sont arrivées à Tahiti

Portées par le vent depuis Hawaii, Hokule’a et Hikianalia ont bouclé leur traversée après trois semaines d’aventure en plein océan Pacifique. Les équipages ont suivi la même route maritime que celle empruntée par la double pirogue hawaïenne en juin 1976 : Keala i Kahiki, la route de Tahiti.

Plus que des pirogues doubles, ces embarcations sont des outils de la transmission des savoirs ancestraux. Plusieurs générations de marins ont appris à bord à observer le ciel, hisser les voiles et écouter les éléments pour trouver le bon cap.

Le trajet aura permis de former des capitaines. Sur Hokuleʻa, Lehua Kamalu est ainsi devenue la première femme à diriger une pirogue traditionnelle, de Hawaiʻi à Tahiti. Sur Hikianalia, le capitaine en formation est Kaniela Lyman-Mersereau et l’apprenti navigateur est Kaleo Wong.

46 ans donc après le premier voyage de Hokule’a à Tahiti, et son arrivée, ici même sur le front de mer de Papeete, cette nouvelle escale a été chaleureusement célébrée au son des pu, pahu et toere, des chants d’accueil… à la plage Hokule’a. Plusieurs cérémonies d’envergure sont organisées, à suivre en direct sur TNTV. Un hommage sera aussi rendu aux protagonistes locaux de la navigation traditionnelle.

Avec l’arrivée de Hokule’a et Hikianalia, “on fait revivre l’esprit d’unité des peuples polynésiens” a déclaré Edouard Fritch, président du Pays.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les pirogues se rendront plus tard à “Taputapuatea en passant par Tahiti, pour demander la permission d’aller au-delà pour notamment le voyage qu’ils ont appelé Moana nui a kea qui va avoir lieu à partir de 2023. C’est un voyage autour du Pacifique. Tout simplement pour faire le tour du Pacifique et aller visiter tous les peuples natifs et renforcer encore cette idée que le Pacifique, avant tout, est l’endroit où tout va se jouer dans les prochaines décennies”, annonce Matahi Tutavae, navigateur.

Ce voyage a également pour objectif la formation à la navigation et aux protocoles culturels, pour préparer les équipages au prochain voyage autour du Pacifique “Moananuiākea” en 2023.

Après Raiatea où une cérémonie d’accueil sera organisée sur le marae de Taputapuatea, les deux pirogues hawaiiennes participeront au Blue Climate Summit du 14 au 20 mai, en Polynésie.