Les Marquises à l’honneur à Paris le temps d’un week-end

Une culture, un art millénaire… le patutiki, c’est l’encre des Marquises dans la peau. Pour les Marquisiens ce tatouage et un langage… Il correspond souvent à un moment important de la vie. Steve Katupa est tatoueur. Il réalise une pièce sur un des visiteurs du salon : “Les motifs, on les a choisi ensemble bien entendu, pour que ça lui corresponde, . Là par exemple je mets le tiki qui est le protecteur de la famille. Ça lui correspondait par rapport à son père”.

Parmi les visiteurs, certains ne sont jamais allés aux Marquises, comme Anthony. Il tenait à se faire tatouer par un marquisien. “Je ne voulais pas du reste du polynésien. Je voulais vraiment du marquisien donc ça me permet d’avoir ce que je veux sans aller là bas et avec de vrais Marquisiens. C’est le tatoueur qui définit les motifs et les emplacements donc c’est la confiance totale.”

Des tatouages et une culture qui auraient bien pu disparaitre. Considérés comme barbare par les envahisseurs en 1797. “Pour nous les Marquisiens, le tatouage c’est notre pays. Ça permettait de situer de quel village on venait. Un peu comme les drapeaux”, raconte Théo Sulpice organisateur du festival et tatoueur.

Ce salon fait écho à l’actualité puisque fin janvier, les Marquises sont officiellement devenues candidates pour leur inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Des ambassadeurs sont attendus sur place pour étudier la candidature. La décision est attendue à la mi 2024.