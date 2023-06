Les Barsinas emmènent les Marquises autour du monde

Ils préparent leur voyage depuis deux ans. Kohu, Jessica, Klayki et Kovai s’envolent ce soir pour un tour du monde. « La vie est courte. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Physiquement, on est prêts. Les enfants ne sont ni trop grands, ni trop petits. C’est le bon moment pour nous de partir, de découvrir différentes cultures », estime le papa, Kohu.

Ce projet, c’est surtout l’idée de Jessica, la maman. « C’est un projet qui est devenu vital pour moi. Il fallait qu’on parte. Il y a encore tellement de choses à voir autour du monde et changements climatiques oblige, il y a beaucoup de choses qui vont disparaitre donc c’est maintenant qu’il faut partir ».

En tout, la petite famille devrait visiter une vingtaine de pays… « Avec mon épouse, ça fait 16 ans qu’on est ensemble. On s’est mariés en 2013 et quand on s’est connus, elle m’a dit qu’un de ses rêves était de voir les aurores boréales. Dans ce voyage, il y a des destinations où on va aller voir ces aurores boréales. C’est elle qui a quasiment tout organisé. Je lui ai donné carte blanche. Je lui ai seulement dit que je voulais aller en Nouvelle-Zélande par rapport à la culture qui se rapproche de celle des Marquises ».

La Nouvelle-Zélande donc, mais aussi New York : « j’ai toujours rêvé de voir New York sous la neige, confie Jessica. En même temps, je suis Polynésienne donc un peu frileuse. On va faire une semaine, mais pas plus. La Réunion parce que j’ai une copine d’école de commerce que je veux retrouver. L’Europe, en long, en large et en travers. En France, on va passer au moins trois mois et demi, faire des cousinades, des souvenirs avec mes enfants, mes tantines, mes cousines de là-bas. C’est pour moi très important. »

C’est suite à leur rencontre avec des « tourdumondistes », des familles voyageant autour du monde, que les Barsinas se sont lancés dans leur projet. Mais un événement en particulier a été un déclic pour Jessica : « mes enfants n’ont pas rencontré ma grand-mère. Et quand elle est décédée, je me suis dit « allez, on arrête les conneries, on met les choses en place et on se casse ». Parce qu’au bout du compte, on passe à côté de beaucoup de choses ».

Ce tour du monde est aussi l’occasion pour les deux parents, de profiter un peu plus d’une vie de famille. « Quand on rentre, on est trop fatigués pour s’occuper de nos enfants et le week-end, on a encore des choses à faire et au final, on ne les voit pas grandir. (…) On se donne cette opportunité d’être ensemble et de construire des souvenirs ensemble ».

Et lorsqu’on demande au jeune Kovai ce qu’il a le plus envie de découvrir, sa réponse est sans équivoque : « la neige ! Je n’ai jamais vu la neige de la vie ».

« J’ai toujours rêvé de faire le tour du monde », lance quant à elle Klayki qui se dit tout de même « un peu triste » de laisser ses amis.

« Il faut se donner les moyens quand on a des rêves parce que sinon on passe à côté. » Jessica Barsinas

En quittant le fenua, les enfants Barsinas, âgés de 6 et 9 ans, quittent aussi l’école. « On quitte la Polynésie, on quitte l’école, mais on continue d’éduquer nos enfants, souligne Kohu (…) On a choisi de faire l’école nous-mêmes parce qu’il y a des destinations où on n’aura pas forcément de connexion ».

Les Barsinas ont mis toutes leurs économies dans ce voyage. Et si Jessica a quitté son emploi, Kohu, fondateur de la plateforme de promotion, Destination Marquises, pourra quant à lui continuer à travailler à distance.

Ce tour du monde, c’est l’occasion pour la petite famille de la Terre des Hommes, d’aller à la rencontre d’autres cultures, mais aussi de faire découvrir la leur… « Depuis cinq ans, je fais la promotion des Marquises et ce n’est pas parce que je quitte la Polynésie que ça se termine. Au contraire, on va toujours véhiculer la culture des Marquises avec la famille Barsinas. (…) On a choisi des écoles dans les pays qu’on va visiter. Je vais apprendre quelques danses marquisiennes. (…) On va à la rencontre, mais on va partager aussi ».

Kovai a, lui aussi, prévu de partager des choses avec les enfants d’autres pays : « des légendes des îles Marquises ».

À leur retour au fenua dans deux ans, les Barsinas prévoient de retourner pour trois ans aux Marquises afin de développer divers projets. « C’est ce qu’on va voir à travers le monde, qu’est-ce qu’on peut puiser dans différents pays et que l’on peut adapter aux Marquises sur l’ile de Hiva Oa en tout cas dans un premier temps. »

Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur leur page Facebook, ici