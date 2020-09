Le monde merveilleux d’Aladdin au grand théâtre

Aladdin, la belle Jasmine et le génie de la lampe… Une histoire connue de tous mais interprétée avec brio, vendredi soir au grand théâtre de la Maison de la culture. Sur scène, les danseurs de l’académie de danse Annie Fayn ont enchaîné les tableaux dans un décor féerique et des costumes éclatants.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un conte des mille et une nuits très attendu par le public mais surtout par les élèves. A cause du confinement, ils ont dû attendre 7 mois avant de se produire sur scène.

« C’est quand même un soulagement qu’on puisse faire le spectacle », lance une danseuse. « On avait un peu peur qu’on reporte encore le spectacle ou qu’il ne se fasse jamais parce qu’il avait déjà été reporté », ajoute une autre.

« C’est un peu plus spécial que d’habitude parce que c’est dans des conditions différentes et on se rend compte de la chance qu’on a à être privilégiés à faire notre spectacle cette année », complète une troisième.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans les coulisses, c’est donc l’effervescence. Les danseurs se préparent et s’échauffent avant de monter sur scène.

Ici plus qu’ailleurs, les règles sanitaires doivent être appliquées et c’est par le biais d’une trentaine d’étudiants de l’Isepp que cela se fait.

« En raison des nouvelles normes sanitaires, ça devenait compliqué de les séparer, explique Moevai, qui fait partie de ces bénévoles. Et du coup on est là pour ça. On les encadre, on les habille, on les supervise dans tous leurs mouvements. Et on est là pour leur laver les mains toutes les 2 secondes », sourit-elle sous son masque.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sur scène, les musiques du film et les chorégraphies s’enchaînent. Toutes les disciplines ont été représentées. La magie a bel et bien opéré, ce qui peut rendre fière l’académie de danse Annie Fayn qui fête cette année ses 25 ans.