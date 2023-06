Le moai Te Rongo O Te Rai Mana accueilli dans les jardins publics de Uturoa

Lors de la cérémonie, Moetai Brotherson a notamment souligné l’importance des liens qui unissent les peuples du triangle polynésien ainsi que le fort attachement à leurs racines et à leur histoire. Il a par ailleurs tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette journée et à saluer la prouesse de ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce moai.

Cette sculpture emblématique de l’île de Pâques, d’environ deux mètres de hauteur et pesant près de cinq tonnes, avait en effet bien failli tomber dans l’oubli. Mais « l’Ile Sacrée » en a décidé autrement, puisqu’une nouvelle vie qui s’offre désormais à « Te Rongo O Te Rai Mana » ou « Le Messager du Grand Océan », lequel a enfin trouvé sa place dans les jardins publics du port de Uturoa.

Rythmé par des chants et des discours, cet événement a accueilli Lin Rapu, le représentant de la petite délégation pascuane : « aujourd’hui s’accomplit enfin le travail pour lequel nous sommes venus en 2019. (…) Ce moai est le cadeau que nous laissons à Raiatea pour l’unification du triangle polynésien. Durant toute mon enfance, mon grand-père me parlait très souvent de Raiatea. Il m’expliquait que c’était là où se réunissaient tous les Ari’i (grands Chefs, Rois ou Princes) du Pacifique. Nos anciens n’étaient pas des ignorants, ils étaient très sages et c’est pour ça qu’ils ont choisi un endroit où ils pouvaient tous se réunir ».

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

C’est lors de la 6ème édition du Festival de Taputapuatea, dénommé « Te Ana Iva Avaeve Pu Fe’e Maohi Tere Moana » ou « les neuf tentacules de la pieuvre qui glisse sur l’océan », que « Te Rongo O Te Rai Mana », a vu le jour des mains expertes de la délégation pascuane, en guise de reconnaissance et de remerciement à l’invitation qui leur avait alors été adressée. « Nous avons mis deux semaines à sculpter, sans relâche, ce moai à partir d’un bloc de basalte, qui est une pierre très dure. À Rapa Nui, nous sculptons le tuf, qui est une pierre beaucoup plus tendre. Ça a été très difficile pour nous. Nous y avons mis tout notre cœur et consacrer toutes nos forces pour réaliser ce moai », a voulu rappeler Lin Rapu.

Cette célébration culturelle avait alors rassemblé plusieurs centaines de personnes, dont notamment des délégations du Grand pacifique ayant fait spécialement le déplacement depuis Rapa Nui, de Hawaii, de Nouvelle-Calédonie ou encore de Rarotonga. Ponctué de rencontres, de spectacles ainsi que différentes cérémonies, le festival de Taputapuatea constitue un temps fort pour les « cousins du Grand Pacifique ».