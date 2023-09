Le ministère de l’Éducation inaugure un pôle consacré aux langues polynésiennes

Ce pôle est un espace dédié à la réflexion et au travail de valorisation et de promotion des langues polynésiennes et du plurilinguisme. Objectif : Développer davantage l’enseignement des langues et de la culture polynésienne, sans pour autant mettre de côté l’enseignement la langue française.

« On a besoin d’avoir des enseignants qui ont une très bonne réflexion didactique et pédagogique, Moana CCCC Ce n’est pas simplement d’être locuteur. Il faut avoir les deux parce qu’on occupe des fonctions de formateurs et pour être formateur, il faut avoir une vraie assise didactique et pédagogique. C’est dans ce sens-là que l’on peut impulser et aider et accompagner les enseignants dans leur mission d’apprentissage des langues polynésiennes et des autres langues, étrangères. »

Ce pôle s’intéresse aussi aux autres langues étrangères. Le vice-recteur Thierry Terret assure que l’État apportera sa pierre pour le développement de ce pôle.

« L’État apporte son expertise à travers le travail de deux inspecteurs régionaux, l’un spécialisé en langues et culture régionales, l’autre sur les langues étrangères et en particulier l’anglais, l’espagnol et le chinois qui sont les trois grandes langues dans lesquelles baigne le bassin régional. »

Trois formateurs, un conseiller pédagogique en anglais, un conseiller pédagogique en reo et des enseignants référents et animateurs répartis dans les 5 archipels constituent ce groupe qui s’est déjà mis au travail.