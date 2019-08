Le Heiva i Tahiti se poursuit le 10 août au Nuuroa Fest’

Pour la deuxième année consécutive, le Heiva i Tahiti se prolonge jusqu’au mois d’août, avec un dernier rendez-vous dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, le samedi 10 août.

Initiée par le ministre de la Culture, cette manifestation portée par la Maison de la culture, en partenariat avec le Musée de Tahiti et des îles, permet aux troupes de ‘ori tahiti qui n’ont pas été lauréates lors du concours de se produire à nouveau. Les groupes de danse se produisent ainsi en plein air, dans le cadre des jardins du Musée, en costume Hura nui, avec une prestation d’une demie heure chacun. A l’issue de chaque représentation, le public est invité à prendre des photos des danseurs et musiciens, ou à se prendre en photo avec les artistes.

En ouverture de cette rencontre festive, le groupe qui a remporté le prix du plus beau costume Hura Nui remettra également un exemplaire de chaque « grand costume » femme et homme au Musée, permettant ainsi de compléter et pérenniser une collection riche de plus de 200 costumes, que l’établissement met régulièrement à l’honneur.

Suite aux soirées de podiums, qui ont accueilli 6 groupes de danse sur To’ata, les 7 groupes non primés donc se produiront dans les jardins du Musée. L’événement est gratuit, avec une restauration accessible sur place, afin que le grand public comme les touristes puissent savourer ce dernier éclat du Heiva en une journée chaleureuse.

Le Musée proposera durant ce week-end un tarif préférentiel pour la visite de l’exposition Tupuna -> Transit, qui est présentée dans la salle temporaire jusqu’au 20 septembre 2020.

Toutes les informations liées à ces événements seront en ligne sur les sites www.heiva.org et www.maisondelaculture.pf

Les autres sujets au conseil des ministres



– Soutien du Pays à l’investissement privé : 9,2 milliards Fcfp d’investissements agréés en défiscalisation locale

– AEPE et APCR : 21 entreprises soutenues par le Pays

– Subventions d’investissement au profit de l’OPH pour le financement de plusieurs opérations

– Lancement des études pour la révision du plan général d’aménagement (PGA) de Pirae

– Réaménagement d’un centre commercial de la commune d’Arue

– Conférence annuelle de Tahiti Tourisme

– 23ème Salon du Tourisme du 6 au 8 septembre

– Séminaire des comités du tourisme

– Promotion de la destination Tahiti et ses îles sur le marché nippon

– Apprentissage : insertions d’articles dans le code du travail

– Soutien à l’émission Ahitea

– Subvention en faveur de l’association SOP Manu

– Culture et environnement : attribution de subventions aux associations

– Deuxième édition du Nuuroa fest’

– Subvention à l’association « Fraternité Chrétienne des handicapés » pour la participation aux 24ème jeux de l’avenir

– Réunion des ministres de la Santé du Pacifique

– Subventions de fonctionnement en faveur des établissements publics d’enseignement

– Subventions de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse