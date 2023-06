Le Heiva i Tahiti est ouvert : retour en images sur la première soirée

La cérémonie du rahiri, organisée traditionnellement pour l’ouverture d’événements importants, a réuni l’ensemble des chefs de groupes inscrits au concours. Vêtus de blanc, ils ont déposé des feuilles de bananier. Symbole de paix, la cérémonie engage les chefs de troupes à se respecter les uns les autres.

Pour cette première soirée du grand Heiva i Tahiti, O Tahiti a donc ouvert l’événement en catégorie Hura Tau.

Tamari’i Tipaerui s’est produit en catégorie Tarava Raromatai, Tamari’i Teahupoo en Tarava Tahiti.

Le programme des prochaines soirées :

Six soirées de concours sont prévues. 10 groupes sont en lice dans la catégorie danse, et 12 en catégorie chant. Plus de 3000 artistes participent à l’événement. 29 000 spectateurs sont attendus… Suivez le Heiva sur votre chaine Tahiti Nui Télévision.