Le Heiva est terminé, le Farereira’a va débuter

Partage et rencontres autour du ‘ori Tahiti. C’est l’esprit du Farereira’a, événement ouvert aux groupes, écoles et organisations locaux et de l’extérieur. Objectif : faire rencontrer et de mettre en compétition tous les passionnés, sans tenir compte de l’appartenance ethnique et géographique, cela, dans le berceau même du ‘ori tahiti.

Trois temps forts sont prévus : le « ‘Oro’a faatau aroha », le « Hura a’ia’i i Tahiti » et le « Heiva i te mata’einaa ».

Lors du ‘Oro’a faatau aroha, les responsables et les délégations sont accueillis sur le marae Arahurahu pour renouveler ou tisser une nouvelle alliance « Faatau Aroha ».

Le Fàrereiraa, c’est aussi le « Hura a’ia’i i Tahiti », un concours où danse et musique se mêlent dans une compétition en quatre catégories :

taata ‘ori roa a’e (danse solo)

‘ahu roa (‘aparima ‘amui)

‘ote’a tàhito (‘ote’a ‘amui)

‘upa tau (rohi pehe)

Préservation, promotion et valorisation de la culture avec une touche de créativité, sont les principes de ce concours.

Dans la partie du concours ‘upa tau (orchestre de percussions traditionnelles), ne sont utilisés que les instruments originels, c’est-à-dire d’avant l’arrivée des circumnavigateurs.

Troisième phase de l’événement : le Heiva i te mata’einaa. Les différentes délégations sont invitées à participer aux Heiva dans les communes de Tahiti, Moorea et Rangiroa. À cette occasion, elles peuvent autant produire un spectacle de « ori tahiti » que de danses de leurs pays d’origine.

Le programme de l’événement