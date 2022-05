Le Heiva des écoles devient Taupiti Ana’e, les danseurs à To’ata

Depuis sa création en 1994, le Heiva n’a cessé de prendre de l’ampleur : de 3 écoles lors de la première édition, il rassemble désormais à chaque édition entre 30 et 40 écoles tous domaines confondus. Cette année, ce ne sont pas moins de 35 écoles qui se produiront sur la scène du Grand Théâtre et pour la première fois sur la scène de To’ata.

En effet, pour la 28e édition de l’évènement, après avoir consulté les écoles de danse, Te Fare Tauhiti Nui a décidé de proposer la scène mythique de To’ata aux écoles qui comprennent un grand nombre d’élèves inscrits. Plusieurs écoles avaient donc le choix de se produire au Grand Théâtre ou à To’ata et 5 écoles ont choisi de danser dans les mêmes conditions et configuration que le Heiva i Tahiti sur la grande scène posée dans la fosse de To’ata.

Lors de la conférence de presse du Heiva des écoles, ce jeudi matin. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ces 35 écoles, ces artistes, ces centaines de danseurs et danseuses incarnent, sans aucun doute, la vitalité et la ferveur de la culture polynésienne. Depuis plusieurs années, cette rencontre ne se limite plus aux seules écoles de danse, le public a pu découvrir et apprécier le travail des écoles de percussions et de ukulele dans le même cadre, mais aussi depuis 2019, une école de chant traditionnel. Une variété d’expression qui reflète un tout : que serait la danse sans ces instruments et ces voix qui font vibrer l’âme des danseurs et le cœur des spectateurs ? Comment vivre sa culture sans la chanter ?

L’implication de tous les artistes, costumiers, parents, accompagnateurs, danseurs et danseuses, musiciens et choristes, de tout âge, fait du Heiva des écoles – Taupiti Ana’e bien plus qu’un évènement, mais une véritable institution.

PRATIQUE

Du jeudi 2 au samedi 4 juin et du jeudi 9 au samedi 11 juin

Grand Théâtre et à To’ata – 2 séances par soir

Ouverture de la billetterie le vendredi 13 mai à 8h00 – Billets en vente sur place au guichet unique de la Maison de la Culture ou en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf

Renseignement : 40 544 544, ou site internet : https://www.maisondelaculture.pf/ ou page Facebook : Maison de la Culture de Tahiti.