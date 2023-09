Le groupe de reggae Jahneration de retour au fenua

Déjà venu se produire au fenua l’an dernier, le groupe de reggae Jahneration remettra ça à la fin du mois pour son « polynesian tour 2023 » et, cette fois, au complet. Theo et Ogach, et leurs musiciens, monteront sur la scène de la brasserie Hoa, pour une unique soirée, le vendredi 29 septembre.

Ils auront notamment l’occasion de présenter le dernier morceau de leur Mic Session, sorti il y a un peu plus d’un mois, et déjà vu plus de 200 000 fois sur la plateforme Youtube.

Le duo se produira également en « mode sound system » le 30 septembre à Bora Bora, le 5 octobre à Huahine et le 7 octobre à Raiatea.

Pour le concert de Tahiti, les billets sont en vente à Sound Store, Istore, Brasserie Hoa ou en ligne sur le site : www.purpletahiti.com