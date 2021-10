Le groupe 47 TER en concert à Tahiti en novembre

47 TER c’est Pierre-Paul, Blaise et Miguel. Depuis la création de leur groupe en 2017, ils cumulent 430 000 abonnés sur leur chaîne YouTube, 295 000 abonnés sur Facebook et surtout 2 millions d’auditeurs par mois. Leur premier album, “L’Adresse”, a été certifié disque de platine.

Dans cet album porté par les titres “Côte Ouest”, “Soleil noir” ou encore “On avait dit”, les trois Français se veulent porteurs d’un message positif. 47 TER se place loin des clichés du rap et de la “street attitude”. Leur marque : l’humour et l’authenticité.



Tout jeune, le groupe a déjà signé une collaboration avec l’un des plus grands interprètes de la chanson française Patrick Bruel. Histoire d’élargir encore un peu plus leur public, ils n’ont pas hésité non plus à reprendre du Francis Cabrel avec le titre “La Corrida”.

PRATIQUE

47 TER en concert

Vendredi 26 novembre 2021 à 19h30

Samedi 27 novembre 2021 à 17h et 19h30

Tarifs :

Catégorie 3 partie haute (rangs P à W) : 3 900 Fcfp

Catégorie 2 partie intermédiaire (rangs L à O) : 4 900 Fcfp

Catégorie 1 partie basse (rangs A à K) : 5 500 Fcfp

En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM Fare Ute (frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne).



Important : À l’achat de votre billet en magasin ou en ligne, vous avez la possibilité de sélectionner votre siège. Attention sur mobile, il faut activer la version « web » en cliquant sur « Afficher la version web » en bas de votre page ticketpacific.pf.

L’entrée ne sera plus autorisée dès le démarrage de la représentation.



Attention, conformément aux demandes des autorités sanitaires, du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition des spectateurs et le port du masque reste obligatoire.

Le placement est à raison de 1 siège sur 2.