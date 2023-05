Le film Deux Soeurs de Mathilde Zampieri récompensé au Paris international short festival

Le premier court-métrage de Mathilde Zampieri, Deux soeurs, a été récompensé au Paris international short festival. Le film décroche le prix du meilleur short LGBTQ.

Dans Deux Soeurs, Amélie raconte, dans une éloge funèbre, sa relation avec sa grande sœur transgenre, Tia, décédée à la suite d’une agression.

« Je suis hyper contente de ce prix et que Deux Soeurs est été récompensé à Paris. Je suis fière de Mahana et Tamatoa (les acteurs principaux, NDLR) qui ont si bien porté cette histoire et je suis heureuse qu’un film produit et réalisé à Tahiti par des jeunes soit récompensé en France. Deux Sœurs c’était ma première réalisation de fiction et devenir Award Winner au Paris International Short Festival c’est vraiment cool, confie Mathilde. On est en sélection officielle dans plusieurs festivals en France et aux États-Unis. Les festivals sont une bonne plateforme pour faire connaître un film et lui donner de la crédibilité. On ne s’imaginait pas du tout remporter ce prix. Rien que le fait d’être en sélection c’était une victoire pour nous. »

Crédit : Mathilde Zampieri /Nevermind

Le Paris International Short Festival est un festival bimensuel en ligne. Un jury sélectionne les lauréats de chaque catégorie à travers des projections privées. Les gagnants de chaque édition peuvent ensuite être choisis pour être diffusés en ligne et rivaliser avec d’autres films lors d’un l’événement annuel.

Enfant de Raiatea, Mathilde trace son chemin dans le monde de l’audiovisuel. Passionnée, la jeune femme a monté sa propre société de production à seulement 22 ans, et elle déborde d’idées et de projets. Prochainement, elle pourrait notamment être amenée à adapter un roman à l’écran.

Mathilde travaille aussi sur un documentaire sur l’île Sacrée :« Ce sera tourné à Raiatea et à 90% sous l’eau« , confiait elle dans une précédente entrevue.

Deux soeur sera disponible dès mercredi, en entier, sur YouTube.