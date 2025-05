Le fa’a’amu, thème d’un nouveau single de Silvio Cicero

L’artiste Silvio Cicero revient avec un nouveau titre. Cette fois, il s’intéresse au fa’a’amu, l’adoption. « Ce sont les sujets de société que j’aime aborder dans mes chansons. C’est la vraie vie qui m’inspire« , confie l’auteur-compositeur-interprète.

Déjà diffusé sur notre antenne, ce nouveau morceau, chanté en tahitien et en français, sera disponible sur la Toile dès mercredi. L’album complet est attendu d’ici la fin de l’année.

C’est lors de visites dans les foyers Te Maru Pererau et Te Aho Nui, où sont accueillis des enfants placés par décision de justice, que lui ait venue l’envie de se pencher sur le sujet de l’adoption au fenua. « J’ai d’abord abordé le sujet dans le court-métrage Hana, réalisé par Thierry Thuillier et produit par moi-même. Aujourd’hui, c’est avec ce titre et son clip que je souhaite exprimer mon soutien à l’adoption, un acte d’amour et de courage. » Un projet qui a bénéficié du soutien du ministère des Solidarités.