Le duo Vaiteani en concert à Tahiti après 3 ans d’absence

Le duo Luc et Vaiteani revient au fenua. De son style “folk polynésien” originel, Vaiteani évolue vers des tendances pop pour son second album salué par les médias. Le journaliste australien Seth Jordan évoquera «… un mélange délicat de folk polynésienne, de catchy pop et d’électro raffinée…» et attribuera au disque 4 étoiles dans sa chronique pour la revue anglaise Songlines Magazine.

On notera le succès du remix de leur morceau « O Vai » par Boris Way qui a atteint les millions d’écoutes en quelques semaines seulement.

Après 7 ans de vie et de tournée en métropole (Brive Festival, Printemps de Bourges, Francofolies de Nouvelle-Calédonie…) ils reviennent s’installer en Polynésie et vont présenter leur tout nouveau spectacle en trio…

PRATIQUE

Samedi 25 février

Intercontinental Tahiti

19h

Billetterie en ligne : https://www.ticket-pacific.pf/live-vaiteani-concert…

Points de vente : Carrefours Faa’a, Punaauia, Arue et Taravao

Tarifs 4 000 Fcfp et 4 500 Fcfp (places assises numérotées)