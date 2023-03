Bob Sinclar et les membres de Synapson ont reçu un accueil traditionnel à l’aéroport de Tahiti Faa’a. Les artistes se produiront durant 10 heures de live aux côtés de musicien locaux.

Pour ce grand concert, le groupe Synapson est accompagné de la chanteuse Anna Kova qui interprète le célèbre titre « All in you ». Quant à Bob Sinclar, auteur de tubes planétaires, c’est son troisième séjour au fenua. Et c’est avec grand plaisir qu’il s’apprête à retrouver le public polynésien, a-t-il confié.