Le concours Résidence d’artiste – Cité internationale des arts – Polynésie française 2022 est ouvert

Ouvert aux personnes titulaires de la carte d’artiste professionnel, quel que soit leur domaine artistique – arts visuels et graphiques, arts audio et sonores, littérature, arts du spectacle – ce concours permettra de sélectionner 4 artistes pour participer au programme de résidence d’artiste à la Cité internationale des arts de Paris.

Deux types de résidence sont prévus : une de 3 mois pour 2 artistes et une de 4 mois pour les 2 autres artistes, soit des séjours du 3 août au 28 octobre ou du 3 août au 28 novembre 2022.

Au titre du programme de résidence, les lauréats du concours bénéficieront :

d’un suivi artistique par la Cité internationale des arts, consistant notamment en un accompagnement sur-mesure, des rencontres avec des professionnels de la culture ou une participation à la vie artistique de Paris ;

d’une bourse mensuelle de vie et de production de 1 600 euros (soit 190 931 Fcfp) versée durant la totalité de leur séjour en métropole ;

d’un atelier-logement sur le site du Marais de la Cité internationale des arts ;

et d’un billet d’avion aller-retour à destination de Paris, pris en charge par la compagnie Air Tahiti Nui.

Les dossiers de candidatures sont à déposer à la Direction de la culture et du patrimoine, au plus tard le 8 avril 2022 et seront soumis à une phase de présélection.

Les 4 lauréats seront choisis par un jury présidé par le ministre de la Culture. Les candidatures seront examinées sur la base de critères portant sur l’originalité de la démarche artistique, la qualité du portfolio, la pertinence des motivations du candidat à intégrer la Cité internationale des arts, les dispositions prises par l’artiste pour s’intégrer au sein de la communauté des résidents et interagir avec eux, et la contribution de la candidature au rayonnement artistique de la Polynésie française.