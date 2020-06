Le collège Tipaerui décerne les Olympiades du Savoir

Quarante-cinq à soixante-dix questions selon les niveaux et les options, 45 minutes pour terminer le QCM. Les collégiens ont relevé le défi, à domicile, en plein confinement. Près des trois quarts des mille élèves ont participé.

Histoire, sport, sciences naturelles, reo Tahiti, mathématiques : il fallait jongler d’une discipline à l’autre, tout en étant le plus rapide possible. Le champion, chez les 3ème, est Matarii Vernaudon. Anna Hainaux, Matthieu Faure et Kamalei Leyral l’emportent respectivement dans les classes de 4ème, 5ème et 6ème ; mais le collège a tenu à récompenser les deux meilleurs de chaque classe, soit 70 élèves : tous ces lauréats repartent avec des bons pour acheter des livres… ou des cartes Pokémon, à eux de choisir : le Savoir, c’est aussi la Liberté !

Les champions des Olympiades du Savoir de Tipaerui

Lauréats des Olympiades du Savoir – Collège Tipaerui

Sixièmes

Kamalei Leyral Manoa Laitame-Rauzy Orirau Coulon-Duchemin

Cinquièmes

Matthieu Faure Lise Schneider Clarence Rivaud-Claus

Quatrièmes

Anna Hainaux Anna Petitpas Heimiti Cheffort

Troisièmes

Matarii Vernaudon Ethan Guichard Vincent Ching