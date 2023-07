Le chanteur Natty Jean dévoile un clip tourné en Polynésie

Il fait partie du groupe Danakil qui s’est produit en début d’année au fenua. Le chanteur sénégalais Natty Jean a dévoilé il y a quelques jours son single « Laisse moi te dire » dont le clip a été tourné en Polynésie et réalisé par des Polynésiens : Ariitehau C. et Jiku Prod.

« J’ai retrouvé en Polynésie certaines caractéristiques de mon Afrique : l’hospitalité et la joie de

vivre. Je me suis vraiment senti à la maison », a déclaré l’artiste.

Dans son clip, des visages familiers : les membres de Danakil, ainsi que l’artiste Yaniss Odua, qui ont tous participé à la tournée au fenua.