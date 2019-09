Le Centre des métiers d’art a fait sa rentrée

Cela fait désormais cinq ans que Hihirau Vaitoare enseigne au Centre des métiers d’art. Ancienne universitaire, elle a décidé de tout plaquer et de recommencer dans une nouvelle voie, celle de la sculpture, avec un souhait, s’affirmer en tant qu’artiste : “J’ai fait trois ans en tant qu’élève et j’ai enchaîné cinq ans en tant qu’enseignante. (…) Je ne veux pas proposer des œuvres que sur le bois, mais aussi venir proposer des sculptures sur papier, par exemple”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Si la formation initiale au centre avait une durée de trois ans, depuis peu, elle est passée à deux ans. Parmi la dizaine d’élèves suivie par Hihirau, 6 sont en première année et 4 en seconde année, avec tous, un objectif bien précis.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Ce qui me plait, c’est de pouvoir connaître un peu plus notre patrimoine. Je pense qu’ici, on fournit quand même de bonnes bases. Avant, j’étais en service civique. Je me suis orienté vers le Centre des métiers d’art parce que cela me plaisait de travailler dans le domaine culturel. (…) Si j’en ai la possibilité, j’aimerai créer ma propre entreprise” explique Esrom Turina, élève en première année de sculpture au Centre des métiers d’art.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au total, 40 élèves suivent une formation au centre que ce soit en sculpture, en vannerie ou encore en gravure. L’année dernière, 100% des élèves ont obtenu leur diplôme.